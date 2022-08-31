Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды31 августа 2022 11:31

Воронежцы показали промыслы и песни на фестивале "Русское поле"

Ансамбль «ЛюбоЖить» занял третье место конкурса в номинации «Лучший хоровой коллектив»
Ярослав ИВАНОВ
фото www.govvrn.ru

фото www.govvrn.ru

Воронежцы приняли участие в одиннадцатом фестивале славянского искусства «Русское поле», который завершился на днях на территории музея-заповедника «Коломенское». Он был посвящен Году культурного наследия народов России.

Фольклорный ансамбль «Радовесь» и ансамбль казачьей песни «ЛюбоЖить» представили южно-русский колорит, исполнив как традиционные, так и авторские песни о славном городе Воронеже. «ЛюбоЖить» занял третье место конкурса в номинации «Лучший хоровой коллектив».

Воронежские мастера декоративно-прикладного творчества показали на выставке свои работы в техниках ручная вышивка, кружевоплетение, художественная обработка шерсти, художественная резьба и роспись по дереву, глиняной игрушки, текстильных кукол.

В фестивале приняли участие более 2000 музыкантов и ремесленников из 49 регионов России, а также Узбекистана, Беларуси, Луганской Народной Республики, Турции.