С начала года от укусов клещей пострадали уже 1812 воронежцев

В медучреждения Воронежской области за 8 месяцев 2022 года за помощью обратились 1812 человек, которых покусали клещи. Данными поделились 30 августа в региональном управлении Роспотребнадзора.

Только за последнюю неделю августа кровососущие атаковали 19 человек. Впрочем, число укушенных снизилось. Неделей ранее помощь медиков потребовалась 32 пациентам.

Между тем, санврачи утверждают, что сегодняшние показатели активности клещей не превышают средних значений, регистрировавшихся в регионе на протяжении предыдущих лет.

В области в местах массового пребывания людей протравили от клещей на общей площади в 997,4 га, куда входит 296,2 га территорий детских оздоровительных учреждений. При энтомологическом обследовании с целью определения эффективности химических обработок кровососов там не обнаружили.