Воронежский Роспотребнадзор опубликовал новый список забракованных пляжей

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Санврачи опубликовали новый перечень пляжей, которые расположены в Воронеже и области, где купаться не рекомендуется. Его составили на основании исследований проб воды, взятых в течение августа. Документ появился во вторник, 30 августа, на сайте территориального управления Роспотребнадзора.

Например, по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормам пляжи в Воронеже:

– у санатория имени Горького (превышение количества энтерококков в 2,3 раза);

– на набережной Авиастроителей, 4л (превышение ОКБ в 4,8 раза, количества энтерококков – в 240 раз);

– в парке «Дельфин» (превышение ОКБ в 4,8 раза, количества энтерококков – в 240 раз)

– в парке «Алые Паруса» (превышение количества энтерококков в 6 раз).

По тем же причинам не рекомендуют купаться в водоемах в районе пляжа «Волна» в Аннинском районе, пляжей на реке Черная Калитва, «Золотая рыбка» и «Солнышко» в Россошанском районе, на Дону в селе Колодежном Подгоренского района) и на водохранилище на реке Федоровка в Кантемировском районе.

По санитарно-химическим показателям не отвечают норме следующие пляжи в Воронеже:

– «Сосновый бор» на Усманке, у санатория имени Горького, на набережной Авиастроителей, в «Дельфине» и «Алых парусах», пляж «Локомотив»; место отдыха на левом берегу водохранилища южнее автодороги М-4 «Дон», в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж и у базы отдыха «Маяк» на Усманке.

Кроме того, санврачи проводят еженедельное исследование воды на показатели Vibrio cholera. По результатам последних исследований возбудителей холеры не обнаружено. Однако в 12 пробах нашли холероподобные вибрионы не О1 (НАГ-вибрионы) в местах:

– пляжи сел Белогорье и Колодежное на Дону (Подгоренский район);

– река Черная Калитва, пляж «Песчанка», поселок Малые Базы, 350 м северо-восточней ул. Песчаной (Ольховатский район);

– пруд «Кузнецовский», пос. Кузнецовский (Кантемировский район);

– р. Ворона, район железнодорожного моста, рукав реки Ворона (Борисоглебский район);

– пруд «Машзаводской», пруд «Чапаевский» (Грибановский район);

– река Усманка, м. к. «Березки», м. к. «Колосок», м. к. с. Орлово (Новоусманский район);

– река Воронеж, с. Пады; р. Битюг, с. Борщево; пруд р. п. Перелешино (Панинский район).