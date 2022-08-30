В воронежском ресторане «Вкусно – и точка» клиенту продали бургер с сырой котлетой

За бургер с сырой котлетой придется ответить. И точка. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото бургера, разломленного пополам. Автор фото демонстрирует, что котлету, находящуюся внутри, повар почему-то оставил сырой. А в подтверждение покупки приложил чек. Он доказывает, что эта несъедобная пища была куплена в одном из ресторанов сети «Вкусно и точка». Напомним, она пришла на смену «Макдональдсу», свернувшему бизнес в России на фоне новых санкций.

В пресс-службе компании признали факт продажи бургера с сырой котлетой. И заявили, что после этого в торговой точке пройдут проверки. А также сообщили, что в подобных случаях нужно обращаться к менеджеру заведения, что блюдо бесплатно заменили.