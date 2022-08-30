Белгородец 1,5 года скрывался от полиции из-за поджога иномарки в Воронеже

В Воронеже полицейские спустя 1,5 года задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Преступление произошло в ноябре 2020 во дворе жилого года на Керамической. Сгорела «Дэу Джентра», принадлежащая 32-летнему воронежцу. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 30 августа.

Хозяин автомобиля был в гостях у знакомой. Там также находился незнакомый ему мужчина. Выпив, гости поссорились. Потерпевший вышел на улицу и сел в салон своего автомобиля. Обидчик догнал его и, угрожая ножом, вытащил из салона. Он требовал отдать ключи от иномарки. Получив отказ, дебошир ударил мужчину кулаком, а затем зажигалкой поджог чехлы машины. Ущерб потерпевшему составил около 400 тыс. рублей.

Долгое время подозреваемый скрывался от полиции, переезжая из города в город. 29 августа 2022 его задержали в Москве. Поджигателем оказался 34-летний житель Белгородской области. Он уже был судим за имущественные преступления. По факту возбудили уголовное дело по двум статьям – «разбой» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».