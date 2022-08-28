Жителей Воронежской области предупредили о сильном ветре

Ветер, ветер, ты могуч... Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики предупредили о сильном ветре, который может задувать до вечера воскресенья, 28 августа. До 18.00 возможны порывы до 17 м/с. Такой ветер вероятен местами по Воронежской области. Что же касается Воронежа, то там его тоже ожидают достаточно мощный, но все же послабее – до 13 м/с.

Напомним, что в Воронежской области в целом сохраняется IV класс пожарной опасности, а в южных районах – и вовсе максимальны й V. К тому же стоит аномальная для конца августа жара – столбик термометра приближается к отметке в 30 градусов. В такую погоду сильный ветер может разнести чуть тлеющий пожар на очень большие расстояния. Поэтому лучше не курить и тем более не разжигать костры на природе.