В Воронеже из-за пожарной тревоги вывели посетителей из торгового центра

скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

Днем 27 августа из торгового центра «Южный полюс» вывели посетителей. Голосовое оповещение повторялось несколько раз из-за пожарной тревоги. Покупатели покинули объект без паники. Видео очевидцы разместили в паблике "Мой и твой Воронеж".

По сообщениям горожан, сигнал тревоги смолк через несколько минут, после чего посетители смогли вернуться обратно.

По данным регионального управления МЧС, сигналов о возгорании на пульт дежурного из торгового центра не поступало.