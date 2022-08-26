Воронежские полицейские помогли собраться в школу детям из неблагополучных семей

Акция "Помоги пойти учиться" проводится ежегодно Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Воронежские полицейские присоединились к ежегодной акции «Помоги пойти учиться». Сотрудники отдела №8 и представитель Общественного совета при городском УМВД Кристина Кулешова, а также члены благотворительного фонда «Союз» навестили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Подробности рассказали в пресс-службе Главка в пятницу, 26 августа.

Гости вручили детям канцелярские принадлежности и сладкие подарки.

- Маленькие хозяева с радостью встречали праздничную делегацию, с удовольствием делились впечатлениями о летнем отдыхе, рассказывали об эмоциях и волнении, вызванных ожиданием учебного года, любимых школьных предметах, - рассказали в пресс-службе. - Обещали получать только положительные оценки, внимательно слушать учителей и помогать родителям.

Родителям полицейские рассказали, куда можно обратиться за помощью в случае необходимости, а также напомнили об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей.