Воронежские УК обвинили единого оператора в удержании 32 млн рублей собранных с жителей

Воронежские управляющие компании обратились в прокуратуру с просьбой проверить ОА ЕПСС ЖКХ. Коммунальщики утверждают, что оператор удержал на своих счетах деньги жителей –32 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-центре ЖКХ в пятницу, 26 августа.

Деньги, о которых идет речь, жители 2,5 тыс. многоэтажек вносили по квитанциям на текущий ремонт кровель и подъездов, замену ветхих труб, оплату ресурсникам общедомовых нужд.

- Подобные действия ЕПСС ставят под удар расчеты УК с поставщиками коммунальных услуг, способствуют срыву подготовки домов к отопительному сезону и неизбежно негативно отразятся на обслуживании жилого фонда, - пояснили в пресс-центре. - Между УК и ЕПСС заключен агентский договор. По нему расчетный центр за вознаграждение собирает средства собственников за ЖКУ на своих счетах, после чего переводит деньги поставщикам ресурсов и в УК на текущий ремонт домов. Удержать в одностороннем порядке какие-либо денежные средства и использовать их по своему усмотрению ЕПСС не имеет права, - добавляют в УК.

Под коллективной жалобой в прокуратуру подписалась 21 обслуживающая организация Воронежа. Кроме того, претензию направили в ЕПСС. Если в ближайшее время удержание средств не будет отменено, УК намерены обратиться в областной арбитраж.