Воронежцев попросили не ездить в лес на автомобилях и не разжигать костры

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Воронежской области призвали не въезжать на автомобилях в леса, а также не оставлять машины на сухой траве. Связано это с высоким и чрезвычайным классами пожарной опасности, которые установились на территории региона. С такими рекомендациями выступил глава управления лесного хозяйства области в пятницу, 26 августа.

Он напомнил, что до 30 августа включительно в лесных массивах области действует противопожарный ограничительный режим:

– По возможности, не заходите в хвойные леса, помните о правилах пожарной безопасности – не оставляйте после себя мусор и категорически воздержитесь от разжигания костров, – подчеркнул глава управления.

Кроме того, в управлении рекомендовали охотникам дождаться похолодания, прежде чем отправляться на добычу пернатой дичи. Тех, кто все же решиться на это, несмотря на жару, призвали соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять стреляные гильзы.

– Уважаемые земляки и гости Воронежской области! В этом году нам с вами удалось практически до конца августа уберечь леса региона от пожаров, во многом благодаря вашему ответственному отношению к природе. Но впереди засушливый сентябрь. Ситуация с каждым днем усложняется. Призываю вас соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к нему природных территориях, – сказал глава управления лесного хозяйства региона.