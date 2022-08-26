Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 12:20

В Воронеже разыскивают пропавшую без вести 82-летнюю женщину

О Валентине Киселевой ничего неизвестно с 11 августа
Мария Щербакова
Женщина нуждается в медицинской помощи

Женщина нуждается в медицинской помощи

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронежской области разыскивают пропавшую без вести 82-летнюю пенсионерку. Валентина Киселева (Зелепукина) не выходит на связь с родными с 11 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» в пятницу, 26 августа.

Предположительно, женщина может находиться в Воронеже, селе Девица или Усманском районе Липецкой области. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Женщина ходит с коричневым бадиком. Она ростом 150 см, нормального телосложения. У Валентины седые волосы и карие глаза. В чем она была одета в день исчезновения неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.