В Воронеже разыскивают пропавшую без вести 82-летнюю женщину

Женщина нуждается в медицинской помощи Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронежской области разыскивают пропавшую без вести 82-летнюю пенсионерку. Валентина Киселева (Зелепукина) не выходит на связь с родными с 11 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» в пятницу, 26 августа.

Предположительно, женщина может находиться в Воронеже, селе Девица или Усманском районе Липецкой области. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Женщина ходит с коричневым бадиком. Она ростом 150 см, нормального телосложения. У Валентины седые волосы и карие глаза. В чем она была одета в день исчезновения неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.