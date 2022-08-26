Болельщикам воронежского «Факела» запретили выходить на балконы и крышу бизнес-центра «Премьер»

Бесплатный просмотр футбола из биснес-центра во время матча со "Спартаком" хотят всеми силами не допустить. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Лазейку для желающих посмотреть матч «Факела» с московским «Спартаком» с балконов, крыш и террас бизнес-центра «Премьер» прикрыли. По требованию силовых структур выход туда во время матча будет категорически запрещен. Более того, от администрации потребовали списки сотрудников, которые придут в офисы в субботу, 27 августа, в день матча. Запретят также кричать, пользоваться любыми световыми и шумовыми приборами, хлопушками и петардами. Окна офисов во время матча должны быть закрыты. Нарушения этих распоряжений грозят негативным последствиями для администрации, вплоть до закрытия бизнес-центра.

Возможно, требования продиктованы стремлением не допустить несчастных случаев. К примеру, кто-то под хмельком может сорваться с балкона, либо под тяжестью болельщиков конструкции имеют шанс сломаться.

Впрочем, это не более чем догадки. А несомненно только то, что болельщикам, которые хотели, но не смогли купить билеты, такая мера предосторожности явно пришлась не по душе. Одновременно это повод задуматься для клуба и для областной структуры, которая сейчас управляет Центральным стадионом профсоюзом, о том, чтобы за зиму все-таки довести до ума верхние сектора Центральной и Восточной трибун. Если туда будут продавать билеты, это значительно снизит нынешний ажиотаж.

Напомним, матч в Воронеже «Факела» и «Спартака» начнется в субботу, 27 августа, в 17.30. Счастливчикам, сумевшим добыть билеты, настоятельно рекомендуют прийти на стадион заранее, он будет открыт с 15.00. Организаторы матча обещают много конкурсов и развлечений как для взрослых, так и для маленьких болельщиков.