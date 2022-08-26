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Общество26 августа 2022 10:43

В Воронежскую область поступило более 258 тыс. доз вакцины против гриппа

Препарат «Совигрипп» предназначен для взрослого населения
Мария Щербакова
Вакцину распределят между медучреждениями города и области

Вакцину распределят между медучреждениями города и области

Фото: Олег ЗОЛОТО

Воронежская область получила более 258 тыс. доз противогриппозной вакцины «Совигрипп». Сейчас их распределяют между медицинскими организациями города и области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения в пятницу, 26 августа.

Препарат будут использовать для иммунизации взрослого населения. В департаменте напомнили, что вакцинация – наиболее эффективное средство профилактики гриппа.

- Ее цель – снижение заболеваемости и смертности от гриппа, особенно, от его осложнений, от обострения и отягощения сердечно-сосудистых, легочных заболеваний и других хронических патологий, - рассказали в облздраве.