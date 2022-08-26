Губернатор назвал зарплату, которая не позволит воронежцам чувствовать себя бедными

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Губернатор Александр Гусев поделился своим видением по поводу доходов населения региона в интервью телеграм-каналу «16 негритят», которое было опубликовано 26 августа.

Глава Воронежской области рассказал, что власти планируют увеличивать зарплату с учетом уровня инфляции. И отметил, что средства для этого у региона есть.

Отвечая на вопрос о том, какой размер заработной платы ему кажется нормальным для жителей области, Александр Гусев ответил, что у каждого свои потребности.

– Одному мало 100 тысяч рублей зарплаты, а второй человек привык жить в более скромных, так скажем, условиях и 40-50 тысяч рублей вполне достаточно, – пояснил губернатор.

И добавил:

– Я считаю, что больше 50 тысяч рублей - это зарплата, которая позволяет нашим жителям области не чувствовать себя бедными, они могут купить продукты, они могут купить необходимые предметы, и они могут себе позволить достойный отдых и времяпрепровождение.