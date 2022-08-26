В Воронежской области будут судить мужчину, забившего до смерти свою мать

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Следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 30-летний житель Калачеевского района. Его обвиняют умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, в результате чего она скончалась (ч.4 ст. 111 УК РФ). Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области 26 августа.

Было установлено, что трагедия произошла в ночь с 11 на 12 июня 2022 года в доме на улице Тельмана села Переволочное. 50-летняя мать выпивала с сыном. Слово за слово, они поссорились. Разъярившись, мужчина избил женщину руками и ногами в область головы и грудной клетки. Пострадавшая не стала обращаться в больницу и спустя два дня умерла дома. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала травма грудной клетки и внутренних органов.

На предварительном следствии мужчина полностью признал вину. Это подтверждается также показаниями свидетелей, результатами экспертиз и иными материалами уголовного дела. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.