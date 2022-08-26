Под Воронежем в ДТП с грузовиком Renault Kerax пострадал 24-летний водитель

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Массовая авария с участием двух грузовиков и легковушки произошла на трассе в Новоусманском районе накануне. Среди пострадавших – 24-летний водитель иномарки. Об этом 26 августа рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП случилось примерно в 16.10 на 268-м км автодороги Р-298 «Курск – Воронеж» – Р-22 «Каспий». По предварительным данным полиции, 24-летний житель областного центра на Volkswagen Polo, выехал на встречную полосу и столкнулся с самосвалом Renault Kerax под управлением 34-летнего жителя Воронежа. Затем в легковушку врезалась следовавшая за ней в попутном направлении фура Scania.

Водитель иномарки получил телесные повреждения различной степени тяжести. Парня доставили в больницу по скорой.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.