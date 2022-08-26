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Происшествия26 августа 2022 7:23

Две женщины пострадали в столкновении иномарок в Воронеже

Их госпитализировали
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

Авария произошла 25 августа приблизительно в 7.30 утра, в час-пик, возле дома №1 по улице Хабаровская в Воронеже. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, автомобиль «Опель Корса», за рулем которого находилась 39-летняя жительница области, при повороте налево на улице Станционный проезд, не уступила дорогу «Ниссану», которым управляла 39-летняя женщина из Воронежа. Она ехала по улице Станционный проезд в направлении улицы Конституции.

В результате ДТП пострадали водитель «Ниссана» и пассажир «Опеля», 40-летняя жительница Воронежской области. С различными телесными повреждениями по скорой их увезли в больницу.

Полицейские продолжают проводить проверку, устанавливать все причины и обстоятельства аварии.