Санврачи нашли вшей у 122 воронежцев

В Воронежской области с января 2022 года по июль зарегистрировали 122 случая заболевания педикулезом. Данными 25 августа поделились в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Там пояснили, что 65,5% из всех заболевших – это дети в возрасте до 14 лет. В этой возрастной группе за семь месяцев выявили 80 случаев педикулеза.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года санврачи зафиксировали небольшой рост. В 2021 году такой диагноз поставили 110 жителям региона, среди которых оказалось 76 детей.

Также в управлении напомнили, что вши не так безопасны. Они являются переносчиками возбудителей сыпного тифа, волынской лихорадки и возвратного тифа. Человек может заразиться при попадании выделений паразита в ранки в местах расчеса или если раздавит насекомое на теле. Чтобы избежать педикулеза, необходимо соблюдать правила личной гигиены, систематически чистить верхнюю одежду, стирать постельные принадлежности и регулярно проводить уборку помещений.