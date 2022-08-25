Воронежцам покажут картины музы Давидовича

Аркадий Давидович Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 августа в 16.00 в Доме архитектора откроется выставка работ Валентины Золотых «Звезда Давидовича». Экспозиция посвящена 45-летию Музея афористики. Проект представит картины художницы и ранние работы ее дочери Анны на фоне афоризмов Давидовича.

- Писатель скромно называл такую коллаборацию «Союзом трех гениев». Давидович считал одной из главных своих задач – «продвинуть подлинно русский талант», имея в виду свою несравненную Музу и Звезду, поэтому и у выставки цель – выразить прежде всего патриотический дух, запечатленный в творениях Валентины Золотых, - сообщили организаторы.

Валентина Золотых родилась в Землянске Воронежской области. Заниматься живописью начала в 70-х годах, в 1977 году в творческом союзе с писателем-афористом Аркадием Давидовичем участвовала в создании музея-квартиры. Частная мастерская художницы располагалась неподалеку от женского Алексеево-Акатова монастыря.

Первая выставка самодеятельной художницы состоялась в Воронеже в 1978 году. Ряд ее работ приобрели краеведческий музей и музей имени Крамского.

В 1983 году Валентина Золотых переехала в Москву. Работы художницы экспонировались на престижных выставках в Новом Манеже, в Театре на Таганке. Ее картины принимали участие в выставках во Франции и Италии, часть из них осталась в частных коллекциях.

На выставке запланирована развлекательная программа:

28 августа выступят Стас Юхно и группа "Мама Чолли", 4 сентября - Ярослав Борисов и группа Duso. 7 сентября пройдет лекция-дискуссия «Давидович на стыке культурных парадигм». 10 сентября сыграет сет DJ Диктор телеканала «Культура». 11 сентября покажут арт-хаус фильм «Гомункул». 13 сентября пройдет дискуссия о судьбе европейской культуры и награждение победителей конкурса «Звезда Давидовича».

Выставку можно посмотреть до 15 сентября с 15.00 до 20.00. Вход свободный, 6+