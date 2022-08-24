Для детей из Луганска организовали экскурсии по самым интересным местам Воронежа

Фото на память. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Воронеже побывали ученики Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии». Ребята посетили наш город в рамках проекта «Дети Новороссии», разработанной общественной организацией «Родительский собор» при поддержке «Единой России».

Благодаря помощи департамента культуры Воронежской области для детей провели экскурсии на корабль-музей «Гото Предестинация», в музей «Арсенал», центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама», Алексеево-Акатов женский монастырь, Благовещенский собор и на колоколитейный завод «Вера», где каждый получил в подарок именной колокольчик.

В парке «Орленок» гостей из Луганска встречали вице-мэр Людмила Бородина, заместитель председателя городской Думы Олег Черкасов, руководители городского управления образования Любовь Кулакова и муниципального «Туристско-информационного центра Воронежа» Екатерина Шрамко.

– Воронеж - один из первых городов, которые ребята посещают. Здесь есть что показать и посмотреть. Мы и дальше будем поддерживать проект и постараемся, что бы хотя бы раз в месяц такие группы к нам приезжали, знакомились с историей и бытом нашего прекрасного города, – рассказал Олег Черкасов.

– Для нас очень приятно, что из всех парков нашего города организаторы выбрали именно «Орлёнок». Здесь каждый день проходит множество интересных мероприятий для взрослых и детей. Вместе с управлением образования мы постарались организовать все так, чтобы ребята получили самые теплые впечатления, – отметила заместитель главы администрации Воронежа Людмила Бородина.