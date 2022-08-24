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Происшествия24 августа 2022 15:44

Под Воронежем во дворе дома нашли тело 52-летнего сельчанина

Трагедия произошла в поселке Лекарственный
Евгения ФРОЛОВА

На днях в Новоусманском районе Воронежской области во дворе своего дома нашли повешенным мужчину. Трагедия произошла в поселке Лекарственный. Информацию об этом подтвердил один из местных жителей.

Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следственного управления СКР. Правоохранители выяснили, что погибшим оказался 52-летний местный житель. Тело погибшего тут же было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты установят точную причину смерти. Следователи также выполняют комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

– По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – пояснили в ведомстве.