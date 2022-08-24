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Общество24 августа 2022 13:00

В роддоме больницы «Электроника» в Воронеже изменится график регистрации детей

В Перинатальном центре он останется прежним
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Воронежцев предупредили об изменении графика работы кабинета регистрации рождения в роддоме больницы «Электроника». Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

С 29 августа кабинет будет работать по вторникам и четвергам. Обращаться можно с 14:15 до 17:30. Также зарегистрировать рождение малыша мамы могут по пятницам с 9:00 до 15:30.

Также в ЗАГСе напомнили, что в Перинатальном центре график работы кабинета регистрации останется прежним. Оформить свидетельство о рождении там можно по вторникам с 14:15 до 17:30, по средам – с 9:00 до 17:00 и по пятницам – с 9:00 до 16:00.