В Воронежской области за неделю спасатели потушили 20 ландшафтных пожаров

Фото - ГУ МЧС по региону
Огнеборцы на прошлой неделе смогли потушить 20 ландшафтных пожаров, которые произошли в Воронежской области. Об этом 23 августа рассказали в региональном управлении лесного хозяйства.
Тушение проводилось на прилегающих к лесу территорий в районе поселков Никольское, Семилукских выселок, селе Толучеевка и Нововоронеже. Возгорания деревьев удалось избежать.
Кроме того, лесные пожарные помогли ликвидировать ландшафтные возгорания в районе Лисок, сел Слобода и Глубокое, поселков Хреновое и Половцево, а также Борисоглебска.
На прошлой неделе в лесах региона возник лишь один пожар площадью 0,7 га. Но его быстро удалось потушить.