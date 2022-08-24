В Воронежской области за неделю спасатели потушили 20 ландшафтных пожаров

Фото - ГУ МЧС по региону

Огнеборцы на прошлой неделе смогли потушить 20 ландшафтных пожаров, которые произошли в Воронежской области. Об этом 23 августа рассказали в региональном управлении лесного хозяйства.

Тушение проводилось на прилегающих к лесу территорий в районе поселков Никольское, Семилукских выселок, селе Толучеевка и Нововоронеже. Возгорания деревьев удалось избежать.

Кроме того, лесные пожарные помогли ликвидировать ландшафтные возгорания в районе Лисок, сел Слобода и Глубокое, поселков Хреновое и Половцево, а также Борисоглебска.

На прошлой неделе в лесах региона возник лишь один пожар площадью 0,7 га. Но его быстро удалось потушить.