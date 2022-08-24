Бывший воронежский губернатор Алексей Гордеев лишился Ордена Звезды Италии

Орден Звезды присуждается за развитие сотрудничества с Италией Фото: с портала правительства Воронежской области.

Италия лишила вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева Ордена Звезды. Об этом во вторник, 23 августа, сообщило итальянское агентство ANSA. Госнаграду отобрали из-за «несоответствия званию». Документ подписал президент Италии Серджо Маттарелла.

Орден Звезды присуждается за развитие сотрудничества с Италией. Вместе с Гордеевым госнаград лишились девять россиян, в том числе, глава Сбербанка Герман Греф и замглавы МИД Александр Грушко. Ранее награду отобрали у премьер-министра Михаила Мишустина.

Напомним, в мае стало известно, что Алексей Гордеев попал под санкции Австралии. Ему запрещено въезжать на территорию страны.