В зоопарке в Воронеже родились детеныши у камерунских коз

У каждой пары по мальчику и девочке Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

В воронежском зоопарке «Червленый Яр» несколько дней назад у камерунских коз родились детеныши. Кроме того, потомство появилось и у домашних овец. У каждой пары по мальчику и девочке. Об этом сообщила газета «Новости Воронежа» во вторник, 23 августа.

И родители, и малыши чувствуют себя хорошо. Козлята и ягнята бегают в вольерах. Клички новорожденным пока не придумали.

Отметим, камерунские козы – одни из самых маленьких в мире. Новорожденный козленок весит около 350 граммов. У взрослых особей рост в холке всего 50 сантиметров. Вес самок в среднем 10-12 килограмм, а самцов до 25 килограмм.