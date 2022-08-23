В Воронеже из-за отказа от гостевой квоты в продажу поступят дополнительные билеты на матч «Факела» со «Спартаком»

Представители московского «Спартака» решили не выкупать гостевую квоту на матч. Причина – в массовом протесте активных болельщиков, которым не нравится введение Fan ID.

В связи с этим появилась возможность побывать на матче воронежским болельщикам. Клуб «Факел» теперь имеет право продавать билеты на Северную трибуну Центрального стадиона профсоюзов. Что в условиях их нынешнего дефицита будет очень неплохо.

Напомним, матч «Факела» со «Спартаком» пройдет в Воронеже 27 августа, начнется он в 17.30. На нем ожидается аншлаг.