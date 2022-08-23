В Воронежской области остановили водителя «Мазды» с рюкзаком конопли в салоне

В машине обнаружили целый рюкзак с коноплей. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Автоинспекторы остановили на дороге Лиски-Давыдовка-Копанище Лискинского района автомобиль «Мазда 3». Рулил им 22-летний местный житель, не раз судимый, в том числе и за хранение наркотиков.

Иномарку осмотрели и обнаружили в ее салоне рюкзак, в котором лежали листья конопли. Их отправили на экспертизу. Она показала, что в рюкзаке молодой человек перевозил 298 граммов марихуаны. Сам юный рецидивист заявил, что нарвал коноплю в поле, чтобы потом ловить кайф на досуге.

Экспертиза показала, что в рюкзаке было 298 граммов марихуаны. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь же вместо наркотического кайфа молодому человеку предстоит отвечать в суде по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». По ней ему грозит до десяти лет лишения свободы. Учитывая его криминальное прошлое, мужчина может получить приговор по максимуму.