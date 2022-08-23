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Общество23 августа 2022 13:23

Губернатор Воронежской области попал под санкции Канады

Александр Гусев и члены его семьи, видимо, не смогут пользоваться финансовыми услугами этой страны и покупать там недвижимость
Олег КУЗНЕЦОВ
Александр Гусев ранее заявлял, что санкции его не пугают.

Александр Гусев ранее заявлял, что санкции его не пугают.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

Новым санкционным списком разродились правящие круги Канады. Сообщение об этом появилось на сайте правительства этой страны. Санкции ввели и против губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Запреты, как правило, состоят в следующем – нельзя покупать недвижимость в Канаде, а также пользоваться услугами финансовых институтов этой страны. Причем не только Гусеву, но и членам его семей. Всего в санкционном списке 62 человека и одно предприятие – концерн «Автоматика».

Любопытно, что санкции настигают Александра Гусева в необычные периоды его жизни. На этот раз они пришлись на время отпуска. А британцы огорошили губернатора прямо на день рождения. Александр Гусев, правда, назвал их своеобразным подарком, подтверждающим правильность курса его команды.