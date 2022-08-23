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Общество23 августа 2022 12:37

Воронежской области выделят грант на 115 млн рублей на развитие туризма

За счет этих денег будут обновлять и создавать пляжные зоны. А также новые туристические маршруты
Олег КУЗНЕЦОВ
На выделенные деньги разработают новые маршруты для туристов.

На выделенные деньги разработают новые маршруты для туристов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежская область получит 115 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие туризма. Деньги на эти цели выделяли 44 российским регионам. Всего они получат 3,1 миллиарда рублей. В Черноземье деньги также направят в Курскую (64,8 млн рублей), Тамбовскую (40,9 млн рублей), и Белгородскую (24,1 млн рублей) области. Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Средства из федерального гранта пойдут на работы по обустройству комфортных пляжей на реках и озерах, а также на создание новых туристических маршрутов.

Ранее сообщали, что в течение двух лет Воронежская область получит из федерального бюджета 379,6 млн рублей на развитие туристических кластеров. Около 290,5 млн рублей поступят в 2023-м, еще 89,1 млн рублей – в 2024-м.