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Общество22 августа 2022 10:57

Оргкомитет "Чернозема" прокомментировал высказывания лидера "Сплина" на воронежском рок-фестивале

Устроители были в шоке от политических заявлений на опен-эйре
Ярослав ИВАНОВ
Сплин на Черноземфесте

Сплин на Черноземфесте

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы рок-фестиваля "Чернозем" прокомментировали "Комсомолке" неоднозначные высказывания фронтмена группы "Сплин" Александра Васильева на опен-эйре.

- Оргкомитет не ожидал высказываний от группы и не согласовывал их. Публика по-разному реагировала: многие стали уходить или выражать недовольство на словах, - отметили в оргкомитете.

Напомним, скандал случился на втором дне рок-форума. Завершало его выступление группы "Сплин". Вышедший на сцену лидер команды Александр Васильев сказал, что рад выступить перед людьми, в «которых сохранилось сострадание и милосердие, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства». "Сплин" составил весьма депрессивный сет, объяснив, что "в эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально". А композицию «Выхода нет» посвятил уехавшим из страны музыкантам, упомянув «Машину времени», «Аквариум», Tequilajazzz.

Многим зрителям это не понравилось, и они стали покидать площадку, а потом оставили негативные комментарии в соцсетях по поводу позиции Васильева