За неделю воронежцы вызывали скорую более 900 раз из-за высокой температуры

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За минувшую неделю бригады скорой помощи обслужили 4 847 вызовов по городу Воронежу. При этом в 903 случаях пациенты жаловались на повышенную температуру. Об этом рассказали 22 августа в пресс-службе департамента здравоохранения.

Там уточнили, воронежские государственные стационары и стация скорой помощи работают в штатном режиме, врачи оказывают медицинскую помощь всем гражданам, кто в ней нуждается.

В облздраве также еще раз напомнили, что распространяемая в интернете информация об использовании коечного фонда для лечения военных, якобы пострадавших в спецоперации вооруженных сил на территории Украины, не соответствует действительности. Это просто фейк.