В Воронеже автоледи на Hyundai насмерть сбила пешехода на «зебре»

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже сегодня утром на улице Пеше-Стрелецкой под колесами иномарки погиб пешеход. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в Советском районе примерно в 6.50. По предварительным данным полиции, наезд на мужчину совершила 44-летняя женщина. Она ехала за рулем автомобиля Hyundai Santa Fe от улицы Космонавтов в сторону улицы. 9 Января. Пешеход в это время пересекал проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его личность сейчас устанавливают. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка.