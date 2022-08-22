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Происшествия22 августа 2022 7:51

В Воронеже автоледи на Hyundai насмерть сбила пешехода на «зебре»

Личность умершего мужчины сейчас устанавливают
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронеже сегодня утром на улице Пеше-Стрелецкой под колесами иномарки погиб пешеход. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в Советском районе примерно в 6.50. По предварительным данным полиции, наезд на мужчину совершила 44-летняя женщина. Она ехала за рулем автомобиля Hyundai Santa Fe от улицы Космонавтов в сторону улицы. 9 Января. Пешеход в это время пересекал проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его личность сейчас устанавливают. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка.