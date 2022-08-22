Под Воронежем сгорела крыша жилого дома

С пожаром сотрудники МЧС справились через 25 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 21 августа, около 23 часов в Панинском районе загорелся жилой дом.

- Звонок о пожаре в селе Алое Поле на улице Набережной в двухквартирном жилом доме поступил в 23.12. На место ЧП выехали четыре машины с 14 сотрудниками МЧС. Пожар потушили в 23.37. Огонь успел повредить в доме 20х10 метров крышу по всей площади, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было. Причины возгорания еще предстоит установить.