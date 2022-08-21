Еще 703 воронежца заболели коронавирусом

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на 21 августа в Воронежской области выявили 703 новых случая заболевания. С начала эпидемии в регионе зарегистрировали уже 401 011 больных ковидом.

В больницы на этот день положили 34 пациента с осложнениями заболевания.

За минувшие сутки врачи констатировали смерть одного человека от осложнений коронавируса. Всего в течение эпидемии в Воронежской области умерли 8 369 пациентов с диагнозом «ковид».