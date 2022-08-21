В центре Воронежа появилась стена Мандельштама и Ахматовой

Фото Владимира Размустова Фото: Предоставлено

В центре Воронежа появился новый арт-объект, связанный с литературным прошлым города. На невзрачной стене у дома №59 по улице 20 лет ВЛКСМ теперь изображены узнаваемые профили поэтов Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой, со строками из ее стихотворения, навеянными посещением друга в воронежской ссылке в 1937 году.

Автор стрит-арта – известный воронежский художник Ян Посадский. А место размещения его творения выбрано не случайно. Именно в этом доме останавливалась Анна Ахматова во время своего визита в Воронеж, чтобы навестить Мандельштама. Тогда она и написала:

А в комнате опального поэта

Дежурят страх и Муза в свой черед.

И ночь идет,

Которая не ведает рассвета.

Именно это четверостишие Ян Посадский написал рядом с профилями поэтов.