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Общество21 августа 2022 8:02

В центре Воронежа появилась стена Мандельштама и Ахматовой

Художник Ян Посадский изобразил профили поэтов рядом с домом, где гостила Анна Ахматова, когда навещала Мандельштама в ссылке
Ирина КАЗАНИНА
Фото Владимира Размустова

Фото Владимира Размустова

Фото: Предоставлено

В центре Воронежа появился новый арт-объект, связанный с литературным прошлым города. На невзрачной стене у дома №59 по улице 20 лет ВЛКСМ теперь изображены узнаваемые профили поэтов Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой, со строками из ее стихотворения, навеянными посещением друга в воронежской ссылке в 1937 году.

Автор стрит-арта – известный воронежский художник Ян Посадский. А место размещения его творения выбрано не случайно. Именно в этом доме останавливалась Анна Ахматова во время своего визита в Воронеж, чтобы навестить Мандельштама. Тогда она и написала:

А в комнате опального поэта

Дежурят страх и Муза в свой черед.

И ночь идет,

Которая не ведает рассвета.

Именно это четверостишие Ян Посадский написал рядом с профилями поэтов.