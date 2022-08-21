В столкновении ВАЗа с деревом погиб житель Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

20 августа около трех часов ночи в Калачеевском районе на 33 км автодороги «Калач–Новая Криуша–с. Советское» в аварии разбился 32-летний водитель. По предварительным данным ГУ МВД области, мужчина ехал на ВАЗ-21040 и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, из-за чего не справился с управлением. Машину выбросило с проезжей части дороги в правый по ходу движения кювет, с последующим наездом на дерево.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.