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Происшествия21 августа 2022 7:12

В столкновении ВАЗа с деревом погиб житель Воронежской области

Авария произошла в Калачеевском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

20 августа около трех часов ночи в Калачеевском районе на 33 км автодороги «Калач–Новая Криуша–с. Советское» в аварии разбился 32-летний водитель. По предварительным данным ГУ МВД области, мужчина ехал на ВАЗ-21040 и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, из-за чего не справился с управлением. Машину выбросило с проезжей части дороги в правый по ходу движения кювет, с последующим наездом на дерево.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.