Сельчанка в Воронежской области отдала единственную дочь в приют

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Каширском районе местную жительницу лишили родительских прав и обязали платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Как оказалось, женщина жила в свое удовольствие, ребенком не интересовалась, а когда возникла трудная жизненная ситуация и вовсе отдала ее в приют. Об этом рассказали в пресс-службе местного райсуда 18 августа.

Мать-кукушка еще в 2009 году «ушла в магазин» и больше не возвращалась. Ребенка воспитывали отец и бабушка. Глава семьи через некоторое время умер. Поднимать девочку пришлось бабушке, но вскоре и она заболела. Тогда пришлось принимать нелегкое решение – что делать с ребенком. Женщина ничего лучше не придумала, как сдать дочь в приют.

В суде пояснили, что мать так и не поддерживает связь с дочерью. Женщина не поменяла образ жизни, не устроилась на работу и не прошла лечение от алкогольной зависимости. На суд она тоже не явилась. В итоге была лишена родительских прав.