Лидер группы «Наив» о воронежской Аленке: Она нам помогает

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Страшно красивая Аленка, не прижившаяся в Нововоронеже, но ставшая новым символом рок-фестиваля «Чернозем», помогла музыкантам панк-рок-группы «Наив» настроиться на выступление.

Коллектив накануне открытия опен-эйра приехал с саунд-чеком на фестивальную поляну и первым делом «познакомился» с легендарной скульптурой.

- Третий год, как мы пытаемся сыграть в Воронеже, раньше у нас не получалось. Я приехал заранее, чтобы проверить, что все работает, все службы выполняют свои обязательства, и подготовка идет полным ходом. Вот Аленка нам помогает. Она символизирует нашу непростую, но интересную жизнь! – признался лидер коллектива Александр «Чача» Иванов.

Фестиваль уже стартовал, несмотря на дождь, первые коллективы уже выступают. «Наив» и «Ария» станут хедлайнерами первого дня опен-эйра.

Музыкантам «Арии» тоже понравилась Аленка, они назвали ее симпатичной и самобытной