В центре Воронежа спасли двух щенков, застрявших в щели между бетонными плитами

скриншот видео Службы спасения

Городская служба спасения опубликовала трогательную историю неравнодушия. Воронежцы попросили помощи профессионалов в спасении животных - два маленьких щенка застряли между бетонными плитами на проспекте Революции, где сейчас идут работы по реконструкции.

Вечером 18 августа на спасатели приподняли плиту с помощью пневмодомкрата и освободили малышей.

- Спасение животных - не первоочередная наша задача, и на подобные вызовы смена выезжает, если в этот момент свободна, что бывает далеко не всегда. Вчера получилось помочь неравнодушным воронежцам, которые не могли оставить щенков в беде, - сообщила Воронежская служба спасения.