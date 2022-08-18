Эксперты: Дом на Машиностроителей, 64 в Воронеже нужно срочно расселять

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

18 августа по инициативе УК «Мастер» состоялось выездное заседание городской комиссии по ЧС в проблемном доме на Машиностроителей, 64. В ней приняли участие представители управлений ЖКХ города и жилищных отношений, управы Коминтерновского района, ГЖИ, Фонда капитального ремонта. Об этом рассказали в пресс-центре ЖКХ.

Участники выяснили, что капремонт в доме не провели в связи с ограниченными финансовыми возможностями Фонда капремонта. А для того, чтобы дом признали аварийным, хотя бы один собственник должен был написать соответствующее заявление в Управление жилищных отношений Воронежа, чего сделано не было.

Пришедшим на встречу собственникам 12-квартирного дома были розданы бланки заявлений. А представитель Управления жилищных отношений разъяснил жителям, какие документы необходимы для того, чтобы получить право временного проживания в квартире из маневренного фонда города.

Также по инициативе УК сегодня специалисты экспертной строительной организации провели обследование кровли, чердачных помещений, перекрытий дома и некоторых жилых помещений, куда разрешили пройти их владельцы. Предварительно, обнаружили все признаки аварийного жилья. На грани обрушения находятся еще как минимум 2 деревянные потолочные балки, расположенные рядом с провалившимся участком. В несущих балках в связи с физическим износом трещины и признаки гнили. Опираются конструкции на полуразрушенные, осыпающиеся бетонные участки.

В стенах дома вертикальные сквозные трещины с раскрытием до 3 сантиметров. В одной из квартир есть признаки проседания стены и проседания пола из-за ветхих коммуникаций в подполье. По словам экспертов, любая вибрация может повлечь за собой дальнейшие подвижки в стенах и перекрытиях и привести к разрушениям. Это значит, что жильцов дома нужно срочно расселять.

Напомним, дом 64 по ул. Машиностроителей 1951 год постройки. Ни разу с момента введения в эксплуатацию капитально не ремонтировался, хотя капремонт разных систем должен проходит каждые 15-20 лет. В период с 2020 по 2022 годы в доме должен был пройти капитальный ремонт холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, крыши, подвала, электрических сетей, фасада и фундамента. Собственники 12 квартир собрали в Фонд капремонта почти 260 тысяч рублей, задолженность жителей перед Фондом составляет 33 тысячи рублей. В этом году работы капитального характера так и не начали.