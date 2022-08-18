В Воронеже ответит в суде директор кадастровый фирмы за мошенничество на 300 тысяч рублей

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Следователи СК направили в суд уголовное дело, фигурантом которого стала 47-летняя жительница Воронежа. Женщину обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в следственном управлении СКР по региону 17 августа, дело было возбуждено по оперативным материалам УФСБ.

По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемая, будучи директором кадастровой фирмы, пообещала воронежскому предпринимателю решить проблему с согласованием архитектурно-строительной документации. В профильных структурах власти предпринимателю отказали в этом. Тогда руководитель частной структуры пообещала помочь бизнесмену за 300 тысяч рублей.

Деньги были переданы ей 7 июня. После этого предпринимательницу задержали силовики.

Женщина вину не признала и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись конституционным правом. Тем не менее дело было расследовано и передано в суд.