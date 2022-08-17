В Воронежской области в 2022 году от бешенства погибли семь кошек и одна собака

Бешенство в 2022 году косит кошек. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С января по июль 2022 года зарегистрировали восемь случаев бешенства животных в пяти районах Воронежской области. От смертоносной болезни погибли семь кошек и одна собака. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Санитарные врачи отмечают, что случаев бешенства стало гораздо меньше, чем за аналогичный период 2021 года - на 61,9%. Для сравнения: с января по июль прошлого года от этой страшной болезни погибло 21 животное в девяти районах Воронежской области.

В январе - июле 2022 года в медицинские учреждения Воронежской области обратились 3276 человек с укусами и царапинами после нападения животных. Это на 6,1% выше аналогичного периода 2021-го (тогда к врачам приходили 3077 человек).

Число укусов, нанесенных дикими животными на 48,8% выше аналогичного периода 2021 года (172 и 84 случаев соответственно). Пострадавших в очагах бешенства 19 человек. Это в 2,3 раза меньше аналогичного периода 2021 года. Тогда пострадавших было 43.