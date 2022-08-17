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Происшествия17 августа 2022 8:25

В Воронеже на припаркованные машины с большой высоты рухнули стройматериалы

К счастью, никто не пострадал
Олег КУЗНЕЦОВ
кадр с видео.

кадр с видео.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео, на которое попал момент, как на стройке на улице Суворова, 122д какие-то две достаточно крупные палки упали с большой высоты на крыши припаркованных внизу машин.

Как отмечают очевидцы, никто не пострадал. Это счастливый случай, ведь инцидент случился днем. Теоретически травмы могли получить не только те, кто сидел в машинах, но и проходящие возле стройки люди. Автомобили вроде бы тоже серьезных повреждений не получили.

Тем не менее ЧП – явный повод для компетентных органов заняться проверкой того, как соблюдается техника безопасности на этой стройке.

Напомним, вечером 11 августа в Северном микрорайоне упал кран, задействованный на строительстве музея ВДВ недалеко от ТРЦ «Арена». Во время ЧП никто не пострадал.