В Воронеже на припаркованные машины с большой высоты рухнули стройматериалы

кадр с видео. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео, на которое попал момент, как на стройке на улице Суворова, 122д какие-то две достаточно крупные палки упали с большой высоты на крыши припаркованных внизу машин.

Как отмечают очевидцы, никто не пострадал. Это счастливый случай, ведь инцидент случился днем. Теоретически травмы могли получить не только те, кто сидел в машинах, но и проходящие возле стройки люди. Автомобили вроде бы тоже серьезных повреждений не получили.

Тем не менее ЧП – явный повод для компетентных органов заняться проверкой того, как соблюдается техника безопасности на этой стройке.

Напомним, вечером 11 августа в Северном микрорайоне упал кран, задействованный на строительстве музея ВДВ недалеко от ТРЦ «Арена». Во время ЧП никто не пострадал.