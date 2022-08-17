Под Воронежем мужчина получил тяжелую травму позвоночника в бассейне загородного клуба

Людей вокруг пострадавшего собралось много, но квалифицированная медицинская помощь ему была оказана далеко не сразу. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Во вторник, 16 августа в паблике «Мой и твой Воронеж» разместили информацию о несчастном случае, который произошел в загородном клубе «Адмирал». Как сообщают свидетели ЧП, мужчина, находясь в бассейне, получил серьезную травму позвоночника.

Очевидцы несчастного случая возмутились тем, что, хотя скорую вызвали сразу, ехала «неотложка» 40 минут. Даже разгорелась дискуссия на предмет того, как можно было столько времени добираться, когда рядом есть областная больница № 1. На что был получен ответ, что это медучреждение и подстанция скорой помощи – как говорится, две большие разницы.

О состоянии здоровья мужчины и обстоятельствах, при которых он получил травму, не сообщают.