В Северном микрорайоне Воронежа 17 августа отключат воду

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже 17 августа на семь часов отключат воду в многоэтажках части Северного микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж» 16 августа.

Там уточнили, что ограничение ресурса плановое. В это время будет проводиться ремонт на повысительной станции № 7. Мероприятие необходимо провести до начала отопительного сезона.

Воду отключат в период с 10.00 до 17.00. В зоне отключения окажутся кварталы, находящихся в границах нечетной стороны Московского проспекта, бульвара Победы, улиц Владимира Невского, Генерала Лизюкова и Антонова-Овсеенко до Московского проспекта, а также дома № 122 по ул. Хользунова, 122. Кроме ограничения затронут дома, находящиеся за пределами данной территории – на ул. Антонова-Овсеенко (№№ 29, 31, 31а, 33, 33б, 35, 35в, 35э), Московском проспекте (№№ 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 147а, 147в, 149, 149а, 153) и ул. Владимира Невского (№№ 73, 75, 75а).

Чтобы люди не испытывали неудобства в жару, коммунальщики организуют подвоз питьевой воды по двум адресам – на ул. 60 Армии, 22а и ул. Владимира Невского, 46. Набрать воду можно будет с 11.00 до 16.00.