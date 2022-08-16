В Воронежской области с начала года упал оборот розничной торговли

С января по июнь 2022 года по сравнению с показателями 2021 года в воронежской области сократился оборот розничной торговли. Информацией 15 августа поделился Воронежстат.

Так, с января по июнь оборот розничной торговли в регионе составил 352,8 млрд рублей, а это на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. На 93,9% оборот розничной торговли был сформирован за счет торгующих организаций и ИП, работающих вне рынка. Доля рынков и ярмарок в этом объеме составила 6,1%, (в 2021 году — 5,4%).

При этом основную долю, 54,8%, в макроструктуре оборота розничной торговли составили непродовольственные товары. Воронежцы чаще всего приобретали автомобили, бензин, одежду, дизтопливо, косметические и парфюмерные товары, стройматериалы, лекарства, обувь, мебель и бытовую электронику.

А вот на продовольствие пришлось 45,2%. Жители региона покупали мясо и мясные продукты, молочные продукты, кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, рыба, пищевые масла и жиры, свежие фрукты и овощи, сыры.

Всего жители региона приобрели продовольствие, а также напитки и табачные изделия на 159,6 млрд рублей, непродовольственные товары на 193,2 млрд рублей. В целом же стало видно, что воронежцы стали экономить. В товарной массе продовольствие превысило показатели 2021 года на 1%, а вот непродовольственных товаров было приобретено меньше — на 9,7%.