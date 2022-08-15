Воронеж попал в десятку лучших регионов России по приросту вакансий за месяц

Если верить авторам исследования, и в Воронеже, и в районах нашей области стало легче найти работу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Воронеже в июле резко возросло число вакансий по сравнению с июнем. Точнее, на 3,9 процентов. Воронеж по этому показателю вошел в десятку лучших регионов России. Об этом сообщили на сервисе HeadHunter, специалисты которого проводили это исследование.

В Волгограде в июле было открыто на 6,5% больше вакансий, чем в июне, в Тюмени – на 6,1%, в Екатеринбурге – на 5,9%. Эти города составили тройку лучших. Негативную динамику зафиксировали лишь в Барнауле. Там количество активных вакансий за месяц сократилось на 0,4%.

Что касается Воронежской области, то там наблюдается схожая тенденция. Особенно вырос спрос на специалистов в области добычи сырья. Там число вакансий возросло на 22 процента. В тройку также вошли сферы банковского дела, а также связанные с инвестициями и лизингом (на 18,2%), и управление персоналом и различные тренинги (на 17,9%). В первую пятерку также вошли вакансии административного персонала (+13,8%), а также в области транспорта и логистики (+13,6%).

Однако не все так однозначно позитивно. К примеру, предложений работы специалистами в сфере страхования стало меньше на 16,9 процентов, а на госслужбе и в некоммерческих организациях – аж на 52,5%.