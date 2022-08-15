В Воронеже душевный «полярный» бар готовы продать за 1,7 миллиона рублей

В Воронеже выставили на продажу паб «Отто Шмидт». Соответствующее объявление разместили на сайте бесплатных объявлений Avito.

Бар располагается в микрорайоне Чижовка по адресу: улица Челюскинцев, 101а. Владелец готов расстаться с ним за 1,7 миллиона рублей. На данный момент, как заверил собственник, там царит теплая камерная атмосфера. Посетителей периодически развлекают музыкальными вечерами, на них играют джаз, блюз и рок. А в дни игр «Факела» любимую команду воронежских болельщиков показывают в баре по телевизору.

На Яндексе у паба стоит отметка – пять звезд. Это, конечно, не то, что шикарный отель, но, по версии сервиса, вполне неплохое место для отдыха.

Ну а «полярным» его называют, потому что Отто Юльевич Шмидт известен как выдающийся исследователь Севера.