В Воронеже на пожаре спасли 4 человека

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 августа воронежские спасатели тушили квартиру на Левом берегу.

- Сообщение о возгорании поступила на пульт дежурного в 19.16. Горела квартира на первом этаже в доме на ул. Новосибирской, 20. Огонь ликвидировали 20 человек на пяти машинах в течение 15 минут после вызова. Пострадавших нет, с пожара вывели четырех человек. Эксперты выясняют причину возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Если вы стали участником или свидетелем ЧП, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.