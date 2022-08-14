Поведением девочек, показывающих фашистские жесты на мемориале под Воронежем, заинтересовались следователи

скрин-шот из паблика Типичный Калач

Непотребное поведение школьниц на военном мемориале в Калаче, шокировавшее местных жителей, стало поводом не только полицейской проверки. К делу подключились и следователи.

Напомним, 13 августа в соцсетях разошлись снимки двух девочек-подростков, сидевших возле Вечного огня на Аллее Героев Калача. В какой-то момент школьницы начали показывать жесты гитлеровского приветствия. Местные жители массово осудили такое поведение. Полиция устанавливает личности нарушительниц.

- Принято решение ходатайствовать о передаче материала из органов внутренних дел в Калачеевский межрайонный следственный отдел регионального управления СК для дальнейшей проверки, установления поводов и мотивов противоправных действий и дачи оценки действиям участников по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Кроме того, в рамках проверки также будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, - сообщили в региональном следственном управлении.